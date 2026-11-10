मुजफ्फरनगर: सांप के डसने के बाद झाड़-फूंक में गंवाई जिंदगी, कक्षा पांच के छात्र की मौत

झाड़-फूंक के बाद घर ले आए परिजन

सर्पदंश के बाद परिजन दीपांशु को भोपा में झाड़-फूंक कराने के लिए ले गए। उसे दवाई भी दिलाई गई। इसके बाद परिजन उसे वापस घर ले आए। सोमवार दोपहर करीब एक बजे उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। हालत इतनी खराब हुई कि उसे दिखाई देना भी बंद हो गया। इसके बाद परिजन उसे सीएचसी भोपा लेकर पहुंचे।



रेफर होने के बाद रास्ते में तोड़ा दम

सीएचसी में डॉक्टरों ने दीपांशु को प्राथमिक उपचार दिया। हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल से दूसरे केंद्र ले जाते समय रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन शव को उसके पैतृक गांव मवाना ले गए।



डॉक्टरों से कराएं उपचार, झाड़-फूंक से बचें: सीएमओ

सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि सर्पदंश के मामलों में प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध है। सांप के डसने पर पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। झाड़-फूंक के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय पर चिकित्सकीय उपचार मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है।