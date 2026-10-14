Meerut News: मुंडाली पुलिस का गांवों में पैदल मार्च, एक बुलेट सीज

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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गंभीर और सजग है। बुधवार को सीओ किठौर विश्वजीत राय के निर्देश पर पुलिस ने कई गांवों में पैदल मार्च किया। थाना प्रभारी मुंडाली देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ यह मार्च हुआ। पुलिस ने अति संवेदनशील गांव अजराड़ा, मुंडाली और मऊखास में पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की। मऊखास में मार्च के दौरान एक बुलेट को सीज किया गया। उसके पर्याप्त कागजात मौके पर नहीं मिले थे। पुलिस ने एकत्र लोगों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। चेतावनी दी गई कि माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि यह एक रुटीन मार्च है जो अभी जारी रहेगा।