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Meerut News: सेवा संकल्प अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर शुरू

Tue, 06 Oct 2026 06:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:59 PM IST
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Multi-purpose camp launched under the 'Seva Sankalp Abhiyan'
सरधना। नगर पालिका के अब्दुल कलाम सभागार में सात दिवसीय बहुउद्देशीय शिविर मंगलवार को शुरू हुआ। यह शिविर सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के काउंटरों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। शिविर नगर पालिका अध्यक्ष सबीला बेगम के मार्गदर्शन में चल रहा है। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला इसकी देखरेख कर रही हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजनाएं इसमें शामिल हैं। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने नागरिकों और सभासदों से अपील की। उन्होंने जरूरतमंदों को चिह्नित कर शिविर तक लाने को कहा। यह शिविर सात अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगा। नागरिकों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाणपत्र लाने की अपील की गई है।
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