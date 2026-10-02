Meerut News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल

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सरूरपुर। मेरठ-करनाल हाइवे पर पांचली बुजुर्ग के पास किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार अमित निवासी शामली घायल हो गया। जबकि वाहन चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया।जानकारी के अनुसार, अमित मेरठ से शामली जा रहा था। जैसे वह गोटका पार कर आगे पहुंचा तो पीछे से आ रहे किसी वाहन ने साइड मार दी। वाहन की टक्कर लगने से वह रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी वाहन चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया। आसपास मौजूद राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर आने के बाद जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।