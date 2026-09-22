Meerut News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:14 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:14 PM IST
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सरूरपुर (मेरठ)। मेरठ-करनाल हाईवे पर गांव पांचली बुजुर्ग के पास मंगलवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से थाना भवन निवासी बाइक सवार युवक बृजेश पुत्र अमर सिंह घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना भवन निवासी बृजेश बाइक से मेरठ से शामली की ओर जा रहा था। वह गांव पांचली बुजुर्ग के पास हाईवे पर पहुंचा तो तभी पीछे से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में साइड मार दी। टक्कर लगने के बाद बृजेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायल को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया। पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई थी। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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