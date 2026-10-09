फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Motorcyclist dies after being hit by speeding truck.

Meerut News: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Fri, 09 Oct 2026 09:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:00 PM IST
विज्ञापन
Motorcyclist dies after being hit by speeding truck.
गणेशपुर तिराहे पर हादसा, सीएचसी मवाना में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
हस्तिनापुर। गणेशपुर तिराहे पर शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बादक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार फलावदा थाना क्षेत्र के गांव गड़ीना निवासी ऋषिपाल के बेटे गोविंद (30) की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जानकारी के अनुसार, गोविंद शुक्रवार दोपहर को हस्तिनापुर अपने रिश्तेदारी से बाइक से मवाना की ओर जा रहा था। जैसे ही वह हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर तिराहे पर पहुंचा, तभी हस्तिनापुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना एंबुलेंस थाना पुलिस को दी। इसके बाद घायल गोविंद को उपचार के लिए सीएचसी मवाना पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ट्रक और बाइक को कब्जे में लेकर थाने के आई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गोविंद मजदूरी करता था। वह अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना के 40 मिनट बाद पहुंची एंबुलेंस
स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की खबर के करीब 40 मिनट तक भी एंबुलेंस नहीं पहुंची तथा बाइक सवार सड़क पर ही तड़पता रहा। काफी देर बाद जब एंबुलेंस मौके पर पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया।

सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दी गई है तथा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया है जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। जिसकी तलाश की जा रही हैं। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed