Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Monu ran the fastest.

Meerut News: मोनू ने लगाई सबसे तेज दौड़

Mon, 09 Nov 2026 07:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:29 PM IST
विज्ञापन
Monu ran the fastest.
डौला गांव में 51 किलोमीटर लंबी दौड़ प्रतियोगिता, विजेताओं को सम्मानित किया
विज्ञापन

फोटो-छह
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। डौला गांव में सोमवार को 51 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को नकद राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नु मलिक ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि स्थानों से 80 युवाओं ने पहुंचकर हिस्सा लिया। 51 किलोमीटर लंबी दौड़ में धावक कई बार गिरे लेकिन हार नहीं मानी। बागपत के मोनू ने प्रथम, हिसावदा के शिवम ने द्वितीय, ढिकौली के श्याम ने तृतीय व मुजफ्फरनगर के सागर ने चौथा स्थान प्राप्त किया। प्रथम को 3100 रुपये, ट्राॅफी, द्वितीय को 2100 रुपये व ट्राॅफी, तृतीय को 1100 रुपये व ट्रॉफी व चौथा स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष प्रवेंद्र राणा, आचार्य अजीत सिंह, यशकांत मलिक, कुलदीप प्रधान, डॉ. रिंकू, इरसाद व चांद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed