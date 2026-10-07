Meerut News: रंगोली से ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण का संदेश

विज्ञापन

खरखौदा। खड़खड़ी स्थित गंगा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली बनाई गई। शिक्षिकाओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। रंगोली के माध्यम से ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया गया। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं तथा विकसित भारत की परिकल्पना को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम पंचायती राज और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ये समूह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। खंड विकास कार्यालय के अधिकारियों ने ग्रामीणों तक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। इस दौरान बीडीओ ब्रिजेश सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजलाल वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।