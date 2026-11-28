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खरखौदा। सरावा स्थित अशोक इंटर कॉलेज को पैड मुक्त विद्यालय घोषित किया गया है। पंखराइज फाउंडेशन की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कक्षा छह से 12वीं तक की 250 छात्राओं को 750 पुनः उपयोग योग्य पीरियड अंडरवियर बांटे गए। प्रत्येक छात्रा को तीन अंडरवियर दिए गए। गो पैड फ्री, गो गर्ल पावर अभियान के तहत छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। हेल्थ फैब के इन अंडरवियर का उपयोग दो वर्ष तक किया जा सकता है। पंखुड़ी सहगल ने कहा कि मासिक धर्म कोई संकोच का विषय नहीं है। फाउंडेशन ने वर्ष 2030 तक देश के 100 विद्यालयों को पैड मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।