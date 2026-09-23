Meerut News: विकास त्यागी और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

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मवाना। सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर में स्थित अवैध धार्मिक संरचना (मस्जिद) के ध्वस्तीकरण की कानूनी कार्रवाई के मुख्य शिकायतकर्ता एवं बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी (निवासी गांव बास्तम, सहारनपुर) और उनके परिवार की सुरक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया।सीएम के नाम एसडीएम संतोष कुमार सिंह को दिए ज्ञापन में मांग की गई कि विकास त्यागी एवं उनके परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से आवश्यक पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। आवश्यकतानुसार उनके निवास पर पुलिस पिकेट तैनात की जाए। स्थानीय खुफिया एवं सुरक्षा तंत्र को सतर्क रहने के निर्देश देने व सुरक्षा संबंधी खतरे का उच्चस्तरीय आकलन कराकर उपयुक्त सुरक्षा श्रेणी प्रदान करने की मांग भी की गई।ज्ञापन सौंपने वालों में सचेंद्रपाल त्यागी (पूर्व गोसेवा आयोग सदस्य), केपी खटाना, अभिषेक (प्रचार प्रमुख आरएसएस), जयभगवान (पूर्व जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद), पंकज नागर (अध्यक्ष, बार सिविल बार एसोसिएशन), धीरज जैन, मीतू शिवडांगा, सुभाष चंद्र त्यागी (पूर्व जिला अध्यक्ष) सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।