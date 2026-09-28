फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut's Parul secures second bronze medal at the Asian Games.

Meerut News: सभी केंद्रों के ध्यानार्थ मेरठ की पारुल ने एशियन गेम्स में दिलाया दूसरा कांस्य पदक

Mon, 28 Sep 2026 07:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:06 PM IST
विज्ञापन
Meerut's Parul secures second bronze medal at the Asian Games.
पारुल के पदक जीतने पर खुशी मनाते परिजन
5000 मीटर दौड़ में दिखाया दम, रविवार को 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी जीता था पदक
विज्ञापन

लगातार दूसरे एशियाड में दो पदक जीतने वाली इकलौती महिला एथलीट बनी
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी कांस्य पदक जीता। उन्होंने सोमवार को हुई 5000 मीटर दौड़ में भी कांस्य पदक जीता। इससे पहले रविवार को उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 5000 मीटर दौड़ 15 मिनट 14.61 सेकंड का समय लेकर पूरी की और तीसरा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि पर यहां मेरठ में भी खुशी मनाई गई। उनके पिता कृष्णपाल सिंह और भाई राहुल ने गांव में मिठाई बांटी।
वर्ष 2023 के एशियन गेम्स में दो पदक और अब 2026 के एशियन गेम्स में दो पदक प्राप्त करने वाली पारुल चौधरी इकलौती एथलीट बन गई है। उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज और 5000 मीटर दौड़ दोनों इवेंट में लगातार दूसरी बार पदक जीतकर मेरठ का नाम रोशन किया है। उन्होंने 9 मिनट 8.67 सेकंड का समय लेकर यह पदक जीता और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। सोमवार को पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में प्रतिभाग किया और इसमें भी उन्होंने 15 मिनट 14.61 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। हालांकि इस इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी पारुल के नाम ही है। जून 2026 में ही उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में 15:04.26 का समय निकालकर अपना और देश का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया था।
विज्ञापन

बेटी की उपलब्धि पर परिवार ने मनाई खुशी
पारुल चौधरी ने वर्ष 2023 के एशियन गेम्स में भी 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से अर्जुन अवाॅर्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें डीएसपी का पद भी दिया। परिवार में भी खुशी का माहौल है। उनके पिता कृष्णपाल और भाई राहुल ने सोमवार को भी गांव में लोगों को मिठाई बांटकर खुशी मनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


बेटियों के लिए मिसाल बन गई है पारुल : कृष्णपाल सिंह
पारुल चौधरी का गांव से यहां तक का सफर आसान नहीं रहा है। उन्होंने इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया। इसी का नतीजा है कि आज उन्हें देशभर में जाना जाता है। उनके पिता कृष्णपाल सिंह ने कहा कि उनकी बेटी उन लड़कियों के लिए मिसाल बन गईं हैं जो खेलों में आगे जाना चाहती हैं। उन्होंने ऐसे माता-पिता से भी अपील की जिनकी बेटियां खेलों में जाना चाहती हैं वह अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और तैयारी कराएं। जहां वह जाना चाहती हैं उन्हें लेकर जाएं और खेल की तैयारी कराएं। खेल पूरा जीवन तक बदल देता है।


उपलब्धियां और उपाधियां
व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ
1500 मीटर : 4:18.80 ( गुवाहाटी 2018)
3000 मीटर : 8:57.19 एनआर ( लॉस एंजिलिस 2022)

3000 स्टीपल चेज : 9:12.46 एनआर ( एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप)
5000 मीटर : फ्रांस में ही 2026 में 15 मिनट 4.26 सेकंड के साथ नेशनल रिकॉर्ड
अर्जुन अवार्ड- 2023
रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड-2023
पारुल के नाम पर सिंथेटिक ट्रैक का नाम रखने की मांग
पारुल के लगातार एशियन गेम्स में पदक जीतने के बाद यहां मेरठ में खुशी का माहौल है। जिला एथलेटिक संघ की ओर से भी इसे लेकर खुशी जताई गई है। उत्तर प्रदेश एथलेटिक संघ के अध्यक्ष आशुतोष भल्ला ने भी पारुल को बधाई दी। जिला एथलेटिक संघ के सचिव अनु कुमार ने कहा कि कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने सिंथेटिक ट्रैक का नाम पारुल चौधरी के नाम पर रखने की मांग की। उनकी इस मांग का सभी खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों ने समर्थन किया है।

पारुल के पदक जीतने पर खुशी मनाते परिजन

पारुल के पदक जीतने पर खुशी मनाते परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed