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मेरठ: दिनदहाड़े महिला से पर्स लूट, बाइक सवार चार युवकों ने खिर्वा रोड पर की वारदात; सड़क पर गिरीं

Sat, 03 Oct 2026 12:27 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 03 Oct 2026 12:27 PM IST
सार

मेरठ के कंकरखेड़ा में खिर्वा रोड पर बाइक सवार चार युवकों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर की पत्नी से पर्स लूट लिया। पर्स में करीब सात हजार रुपये और मोबाइल समेत सामान था। पुलिस सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश कर रही है।

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Meerut: Womans Purse Snatched by Four Bike-Borne Youths on Khirwa Road
मेरठ में लूट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाइक सवार चार युवकों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर की पत्नी से दिनदहाड़े पर्स लूट लिया। खिर्वा रोड पर राधा रानी मंदिर के पास हुई वारदात के दौरान पर्स छीनने से महिला सड़क पर गिर गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी बाइक से हरीनगर की ओर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे दंपती
श्रद्धापुरी निवासी रिटायर्ड बैंक मैनेजर अमरनाथ अपनी पत्नी मंजू गोयल के साथ रहते हैं। उनके दोनों बेटे कनाडा में रहते हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 3:50 बजे अमरनाथ अपनी पत्नी के साथ दांतों के डॉक्टर को दिखाने के लिए बाइक से जा रहे थे। मंजू ने पर्स हाथ में ले रखा था।
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बाइक सवार चार युवकों ने छीना पर्स
दोनों खिर्वा रोड स्थित राधा रानी मंदिर के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार चार युवक आए। आरोप है कि युवकों ने मंजू के हाथ से पर्स छीन लिया। अचानक हुई वारदात से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गईं।

पर्स में करीब सात हजार रुपये, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान था। मंजू के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने उन्हें उठाकर सड़क किनारे बैठाया, लेकिन तब तक आरोपी बाइक से हरीनगर की ओर फरार हो चुके थे।

Meerut: Womans Purse Snatched by Four Bike-Borne Youths on Khirwa Road
मेरठ में लूट - फोटो : अमर उजाला
सीसीटीवी में कैद हुए चारों आरोपी
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। पुलिस की जांच में चारों युवक खिर्वा फ्लाईओवर की ओर से बाइक पर आते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है। दंपती ने कंकरखेड़ा थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। घटना के बाद से मंजू सदमे में हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है।

कस्बा चौकी के पास वारदात से गश्त पर सवाल
कस्बा चौकी से कुछ दूरी पर दिनदहाड़े हुई लूट की घटना के बाद क्षेत्र की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में प्रभावी चेकिंग और गश्त होती तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता था।

चार दिन पहले टीपी नगर में भी हुई थी लूट
मेरठ में सड़क पर लूट की एक और घटना कुछ दिन पहले टीपी नगर थाना क्षेत्र में सामने आई थी। बागपत रोड पर बाइक सवार दो बदमाशों ने चित्रकूट कॉलोनी निवासी उद्यमी शशि कुमार गुप्ता की पत्नी पिंकी गुप्ता से चेन लूट ली थी। आरोप है कि बदमाशों ने चलती स्कूटी में टक्कर मारने के बाद वारदात को अंजाम दिया। दिए गए विवरण के अनुसार, घटना के चार दिन बाद भी दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे।
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