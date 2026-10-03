मेरठ: दिनदहाड़े महिला से पर्स लूट, बाइक सवार चार युवकों ने खिर्वा रोड पर की वारदात; सड़क पर गिरीं

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बाइक सवार चार युवकों ने छीना पर्स

दोनों खिर्वा रोड स्थित राधा रानी मंदिर के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार चार युवक आए। आरोप है कि युवकों ने मंजू के हाथ से पर्स छीन लिया। अचानक हुई वारदात से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गईं।



पर्स में करीब सात हजार रुपये, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान था। मंजू के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने उन्हें उठाकर सड़क किनारे बैठाया, लेकिन तब तक आरोपी बाइक से हरीनगर की ओर फरार हो चुके थे।

सीसीटीवी में कैद हुए चारों आरोपी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। पुलिस की जांच में चारों युवक खिर्वा फ्लाईओवर की ओर से बाइक पर आते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है। दंपती ने कंकरखेड़ा थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। घटना के बाद से मंजू सदमे में हैं।



आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई

सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है।