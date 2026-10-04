मेरठ: चलती कार के बोनट पर लटकी थी महिला, अंदर बैठा था पति व उसकी गर्लफ्रेंड, जानें क्या है पूरा मामला

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लोहियानगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के उकसाने पर पत्नी पर कार चढ़ाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए पत्नी बोनट पर लटक गई, लेकिन पति ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे बोनट पर ही लटकाकर करीब 100 मीटर तक दौड़ाया। घटना के दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों को हिरासत में ले लिया है।



शनिवार को सुनीता को सूचना मिली कि उसका पति मयंक किसी अन्य महिला के साथ अपनी कार में जा रहा है। सुनीता ने हापुड़ रोड स्थित 44वीं वाहिनी पीएसी व इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर कार रोक ली और विरोध जताया।





सुनीता पुत्री चरण सिंह निवासी काजीपुर लोहियानगर का विवाह वर्ष 2012 में मयंक निवासी ग्राम हसनपुर कला, थाना किठौर के साथ हुआ था। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना और विवाद के बाद सुनीता अपने दो बच्चों के साथ लोहियानगर स्थित मकान में रह रही थी।शनिवार को सुनीता को सूचना मिली कि उसका पति मयंक किसी अन्य महिला के साथ अपनी कार में जा रहा है। सुनीता ने हापुड़ रोड स्थित 44वीं वाहिनी पीएसी व इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर कार रोक ली और विरोध जताया।

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आरोप है कि जब सुनीता ने गाड़ी में बैठी महिला को नीचे उतारने का प्रयास किया, तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और मयंक को उकसाते हुए कहा कि इसे जान से मार दो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। इस पर मयंक ने गाड़ी सीधे सुनीता पर चढ़ा दी। जान बचाने के लिए सुनीता कार के बोनट पर लटक गई। मयंक ने गाड़ी नहीं रोकी और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से बिजली बंबा चौकी के पास से होते हुए गाड़ी को जुबेदा मस्जिद वाले रास्ते की तरफ दौड़ा दिया।

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आरोप है कि रास्ते में सुनीता को गिराकर जान से मारने की नीयत से मयंक ने दो बार कार को डिवाइडर से भी टकराया। सुनीता बचाओ-बचाओ चिल्लाती रही। पीछे से बाइक सवारों और राहगीरों ने शोर मचाकर कार रुकवाने का प्रयास किया।

