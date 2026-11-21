शादी का वादा कर शोषण करने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे में आरोपी उसके साथ संबंध बनाता रहा और करीब एक साल तक उसका यौन शोषण किया। युवती के अनुसार, करीब एक महीने पहले उसे पता चला कि जिस युवक को वह दीपक समझ रही थी, उसका असली नाम फैजल है।



युवती का कहना है कि असली नाम सामने आने के बाद उसने आरोपी से इस बारे में बात की और शिकायत की। आरोप है कि इस पर आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने उस पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाया।



फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। युवती के मुताबिक, उसने आरोपी की हरकतों का विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर न्याय और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।



पुलिस कर रही शिकायत की जांच

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि युवती की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।