मेरठ: फैजल ने सोशल मीडिया पर दीपक बनकर युवती से दोस्ती, शादी का झांसा देकर एक साल तक यौन शोषण का आरोप
मेरठ में एक युवती ने फैजल उर्फ दीपक पर सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से दोस्ती कर शादी का झांसा देने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं।
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सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से दोस्ती कर शादी का झांसा देने और एक साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक युवती ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने खुद को दीपक बताकर उससे संपर्क किया था, जबकि करीब एक महीने पहले उसे आरोपी का असली नाम फैजल पता चला। पीड़िता ने आरोपी फैजल उर्फ दीपक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ने थाना पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गढ़ रोड स्थित एक कॉलोनी निवासी युवती ने शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया। युवती के अनुसार, करीब एक साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात फैजल नाम के युवक से हुई थी। हालांकि, आरोपी ने उसे अपना नाम दीपक बताया था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदल गई।
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शादी का वादा कर शोषण करने का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे में आरोपी उसके साथ संबंध बनाता रहा और करीब एक साल तक उसका यौन शोषण किया। युवती के अनुसार, करीब एक महीने पहले उसे पता चला कि जिस युवक को वह दीपक समझ रही थी, उसका असली नाम फैजल है।
युवती का कहना है कि असली नाम सामने आने के बाद उसने आरोपी से इस बारे में बात की और शिकायत की। आरोप है कि इस पर आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने उस पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाया।
फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी
पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। युवती के मुताबिक, उसने आरोपी की हरकतों का विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर न्याय और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पुलिस कर रही शिकायत की जांच
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि युवती की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।