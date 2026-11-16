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मेरठ: फोन पर तीन बार तलाक बोलकर व्हाट्सएप पर भेजा वीडियो, पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 11:44 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 16 Nov 2026 11:44 AM IST
सार

मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में महिला ने पति पर फोन पर तीन बार तलाक बोलने और व्हाट्सएप पर वीडियो भेजने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

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Meerut Woman Alleges Husband Pronounced Triple Talaq Over Phone and Sent Video on WhatsApp
तीन तलाक मामला

विस्तार
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मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने और इसका वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप लगाया है। महिला ने पति पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति सलीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

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फोन पर तीन बार तलाक बोलने का आरोप
शौकत कॉलोनी की बरकत वाली गली निवासी सोनी ने शनिवार को लिसाड़ी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला के अनुसार, छह नवंबर 2026 की शाम करीब पांच बजे उसके पति सलीम ने मोबाइल पर फोन किया। बातचीत के दौरान पति ने कहा कि वह उसके साथ नहीं रह सकता। इसके बाद उसने उसे अपनी जिंदगी से आजाद करने की बात कहते हुए तीन बार तलाक बोला।

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व्हाट्सएप पर भेजा कथित वीडियो
महिला ने आरोप लगाया कि पति ने तलाक देने की पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। सोनी ने पति की इस हरकत का विरोध किया। उसका कहना है कि इस घटना के बाद पति का व्यवहार और आक्रामक हो गया। वह फोन पर गाली-गलौज करता है और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।

एसएसपी से शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी की धमकियों के कारण उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। उसने आठ नवंबर को एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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