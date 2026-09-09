मेरठ: किनानगर के जंगल में गौवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, काटने के औजार बरामद; एक युवक हिरासत में
मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के किनानगर में खेत से गौवंश के अवशेष मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके से काटने के औजार बरामद किए और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
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मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के किनानगर गांव में निर्माणाधीन हाईवे के पास मंगलवार रात खेत में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद बुधवार सुबह ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गांव निवासी सुशील तोमर के खेत में अवशेष पड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से गौवंश काटने के औजार भी बरामद किए।
सुबह खेतों में गए किसानों ने दी सूचना
सुबह खेतों की ओर जा रहे किसानों ने अवशेष देखे। उन्होंने कंट्रोल रूम के साथ थाना पुलिस को भी सूचना दी। जानकारी मिलते ही भावनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को खेत में गौवंश के अवशेष के साथ काटने के औजार भी मिले। पुलिस ने मौके से मिले सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
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घटना की जानकारी फैलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। गौवंश के अवशेष मिलने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
एक युवक हिरासत में लेकर पूछताछ
पुलिस ने ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस युवक से घटना से जुड़े तथ्यों और अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
जेसीबी से अवशेष दबाए गए
मौके पर पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से गौवंश के अवशेषों को जमीन में दबाया गया। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।
घटना में शामिल लोगों की तलाश
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खेत में गौवंश के अवशेष किसने छोड़े और घटना में कितने लोग शामिल थे। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ के आधार पर अन्य संदिग्धों की भूमिका भी जांची जा रही है।