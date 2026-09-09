मेरठ: किनानगर के जंगल में गौवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, काटने के औजार बरामद; एक युवक हिरासत में

जेसीबी से अवशेष दबाए गए

मौके पर पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से गौवंश के अवशेषों को जमीन में दबाया गया। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।



घटना में शामिल लोगों की तलाश

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खेत में गौवंश के अवशेष किसने छोड़े और घटना में कितने लोग शामिल थे। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ के आधार पर अन्य संदिग्धों की भूमिका भी जांची जा रही है।