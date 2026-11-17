गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार दोपहर अमरोहा लौट रही सरकारी एंबुलेंस अचानक आग का गोला बन गई। खड़खड़ी टोल प्लाजा से कुछ मीटर आगे एंबुलेंस की वायरिंग में आग लग गई। चालक और ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से बाहर निकलकर जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरी एंबुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एंबुलेंस पूरी तरह जल चुकी थी।

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जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह अमरोहा से सरकारी एंबुलेंस मरीजों को लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। एंबुलेंस में ईएमटी प्रेम और चालक सतबीर तैनात थे। मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के बाद दोनों एंबुलेंस से अमरोहा लौट रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव बधौली के पास खड़खड़ी टोल प्लाजा से कुछ मीटर आगे पहुंचते ही एंबुलेंस की वायरिंग से अचानक धुआं उठने लगा। चालक और ईएमटी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आग भड़क उठी। दोनों ने तत्काल वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। विज्ञापन

देखते ही देखते एंबुलेंस आग की लपटों से घिर गई। पुलिस नियंत्रण कक्ष और अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई। दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक एंबुलेंस जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। घटना के दौरान एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सुरक्षा टीम ने दोनों ओर से वाहनों को रोककर आग बुझाने का रास्ता साफ कराया। हादसे में चालक सतबीर और ईएमटी प्रेम सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह अमरोहा से सरकारी एंबुलेंस मरीजों को लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। एंबुलेंस में ईएमटी प्रेम और चालक सतबीर तैनात थे। मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के बाद दोनों एंबुलेंस से अमरोहा लौट रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव बधौली के पास खड़खड़ी टोल प्लाजा से कुछ मीटर आगे पहुंचते ही एंबुलेंस की वायरिंग से अचानक धुआं उठने लगा। चालक और ईएमटी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आग भड़क उठी। दोनों ने तत्काल वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।देखते ही देखते एंबुलेंस आग की लपटों से घिर गई। पुलिस नियंत्रण कक्ष और अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई। दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक एंबुलेंस जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। घटना के दौरान एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सुरक्षा टीम ने दोनों ओर से वाहनों को रोककर आग बुझाने का रास्ता साफ कराया। हादसे में चालक सतबीर और ईएमटी प्रेम सुरक्षित बच गए।

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