मेरठ: दो दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी, ज्वेलर्स से 60 ग्राम सोना और पांच किलो चांदी ले गए चोर

सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो पता चला

शनिवार सुबह करीब 10 बजे पल्लव अग्रवाल दोनों दुकानों पर पहुंचे। ताले टूटे और अंदर सामान बिखरा देखकर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बाद में फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने दोनों दुकानों और आसपास के स्थानों से आवश्यक साक्ष्य जुटाए।



किराना दुकान से भी सामान चोरी

चोरों ने सामने स्थित श्री श्याम किराना स्टोर को भी निशाना बनाया। दुकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और काफी सामान चोरी कर लिया। पुलिस अब दोनों दुकानों में हुई चोरी के साथ चोरों के आने-जाने के रास्ते की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिससे चोरों के बारे में सुराग मिल सके।



तिजोरी काटने का प्रयास, नहीं मिली सफलता

ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने तिजोरी काटकर उसमें रखा सामान निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और चोर किस रास्ते से दुकान तक पहुंचे थे।