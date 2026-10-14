Meerut News: सेपक टकरा प्रतियोगिता के लिए मेरठ की टीम रवाना

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मेरठ। 21वीं सीनियर स्टेट सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 18 अक्तूबर तक महोबा में किया जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर बुधवार को मेरठ की टीम रवाना हुई। टीम में मयंक, सौरभ, करण, अर्जुन, कृष, वासु, नैतिक शर्मा, निहाल खान, रंजीत सिंह, शिवा पासी, अमन कुमार, ओमेश, कोच अरुण गुप्ता आदि शामिल रहे। इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। संवाद