मेरठ: मुठभेड़ में शरद गोस्वामी गैंग का सक्रिय सदस्य घायल, गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस का था पांच हजार का इनामी

शरद गोस्वामी गैंग से जुड़ा होने का दावा

पुलिस पूछताछ में अनस ने खुद को शरद गोस्वामी गैंग से जुड़ा बताया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूर्व में लूट और छीने गए मोबाइल फोन की बांग्लादेश और नेपाल में खरीद-फरोख्त में शामिल होने की बात भी बताई है। इन दावों की पुलिस जांच कर रही है।



मेरठ में 12 मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार अनस के खिलाफ मेरठ के अलग-अलग थानों में 12 प्राथमिकी दर्ज हैं। वह गैंगस्टर का भी आरोपी है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और दूसरे मामलों में उसकी भूमिका की जानकारी जुटा रही है।



राजस्थान पुलिस ने घोषित किया था इनाम

अनस पर राजस्थान पुलिस की ओर से पांच हजार रुपये का इनाम घोषित होने की जानकारी पुलिस ने दी है। अब मेरठ पुलिस उसके कथित अंतरराज्यीय नेटवर्क और बांग्लादेश-नेपाल से जुड़े मोबाइल कारोबार के दावों की भी जांच कर रही है।