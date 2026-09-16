नितिन हत्याकांड: लापरवाही पर एसएसआई समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, एक आरोपी गिरफ्तार और एक ने किया आत्मसमर्पण

नितिन हत्याकांड में लापरवाही पर एसएसआई समेत तीन दरोगा और एक सिपाही को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने निलंबित कर दिया है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि एसएसआई सतीश कुमार, एसआई मनीष कुमार, ऋषिकेश और सिपाही तरुण को निलंबित किया गया है। इसके अलावा एक आरोपी अपार मावी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जबकि ऋषभ ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।

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11 सितंबर को हुई थी नितिन की हत्या

बहसूमा थाना क्षेत्र के माखननगर निवासी सतीश के बेटे नितिन नागर की 11 सितंबर को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सतीश ने हस्तिनापुर के जे-ब्लॉक निवासी सत्या उर्फ मिट्ठू चौधरी, उत्सव पाली, रानी नंगला निवासी गोल्डी, ऋषभ, जंधेड़ी निवासी शक्ति और एक अज्ञात के खिलाफ हस्तिनापुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।