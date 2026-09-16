नितिन हत्याकांड: लापरवाही पर एसएसआई समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, एक आरोपी गिरफ्तार और एक ने किया आत्मसमर्पण
मेरठ के हस्तिनापुर में नितिन हत्याकांड में लापरवाही पर एसएसआई समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। एक आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ, जबकि एक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।
विस्तार
नितिन हत्याकांड में लापरवाही पर एसएसआई समेत तीन दरोगा और एक सिपाही को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने निलंबित कर दिया है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि एसएसआई सतीश कुमार, एसआई मनीष कुमार, ऋषिकेश और सिपाही तरुण को निलंबित किया गया है। इसके अलावा एक आरोपी अपार मावी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जबकि ऋषभ ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।
11 सितंबर को हुई थी नितिन की हत्या
बहसूमा थाना क्षेत्र के माखननगर निवासी सतीश के बेटे नितिन नागर की 11 सितंबर को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सतीश ने हस्तिनापुर के जे-ब्लॉक निवासी सत्या उर्फ मिट्ठू चौधरी, उत्सव पाली, रानी नंगला निवासी गोल्डी, ऋषभ, जंधेड़ी निवासी शक्ति और एक अज्ञात के खिलाफ हस्तिनापुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कई आरोपी गिरफ्तार, एक ने किया आत्मसमर्पण
पुलिस ने सोमवार को मिट्ठू चौधरी और उत्सव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार रात पुलिस ने अंकुर और कृष चौहान को गिरफ्तार किया, जबकि अपार मावी को मंगलवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं, ऋषभ ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि विवेचना के दौरान कुछ नए नाम प्रकाश में आए। इनमें मवाना के तिहाई निवासी कृष चौहान, जंधेड़ी निवासी अंकुर और मवाना के अशोक विहार निवासी अपार मावी शामिल हैं। आरोपियों को किशोरपुर नहर पुल और गंग नहर, मवाना के पास से गिरफ्तार किया है।
दो तमंचे, कारतूस और स्कूटी बरामद
पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से दो तमंचे, कारतूस और वारदात में शामिल स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस की कई टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही थीं। तकनीकी साक्ष्यों और सीडीआर की जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है। जांच में यदि किसी अन्य का नाम सामने आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।