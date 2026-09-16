फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Nitin Murder Case: Four Policemen Suspended, One Accused Arrested and Another Surrenders

नितिन हत्याकांड: लापरवाही पर एसएसआई समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, एक आरोपी गिरफ्तार और एक ने किया आत्मसमर्पण

Wed, 16 Sep 2026 11:49 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 16 Sep 2026 11:49 AM IST
सार

मेरठ के हस्तिनापुर में नितिन हत्याकांड में लापरवाही पर एसएसआई समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। एक आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ, जबकि एक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

विज्ञापन
Meerut Nitin Murder Case: Four Policemen Suspended, One Accused Arrested and Another Surrenders
नितिन हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नितिन हत्याकांड में लापरवाही पर एसएसआई समेत तीन दरोगा और एक सिपाही को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने निलंबित कर दिया है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि एसएसआई सतीश कुमार, एसआई मनीष कुमार, ऋषिकेश और सिपाही तरुण को निलंबित किया गया है। इसके अलावा एक आरोपी अपार मावी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जबकि ऋषभ ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।

विज्ञापन


11 सितंबर को हुई थी नितिन की हत्या
बहसूमा थाना क्षेत्र के माखननगर निवासी सतीश के बेटे नितिन नागर की 11 सितंबर को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सतीश ने हस्तिनापुर के जे-ब्लॉक निवासी सत्या उर्फ मिट्ठू चौधरी, उत्सव पाली, रानी नंगला निवासी गोल्डी, ऋषभ, जंधेड़ी निवासी शक्ति और एक अज्ञात के खिलाफ हस्तिनापुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

विज्ञापन

कई आरोपी गिरफ्तार, एक ने किया आत्मसमर्पण
पुलिस ने सोमवार को मिट्ठू चौधरी और उत्सव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार रात पुलिस ने अंकुर और कृष चौहान को गिरफ्तार किया, जबकि अपार मावी को मंगलवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं, ऋषभ ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
 

जांच में सामने आए नए आरोपियों के नाम
सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि विवेचना के दौरान कुछ नए नाम प्रकाश में आए। इनमें मवाना के तिहाई निवासी कृष चौहान, जंधेड़ी निवासी अंकुर और मवाना के अशोक विहार निवासी अपार मावी शामिल हैं। आरोपियों को किशोरपुर नहर पुल और गंग नहर, मवाना के पास से गिरफ्तार किया है।
 
विज्ञापन

दो तमंचे, कारतूस और स्कूटी बरामद
पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से दो तमंचे, कारतूस और वारदात में शामिल स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस की कई टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही थीं। तकनीकी साक्ष्यों और सीडीआर की जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है। जांच में यदि किसी अन्य का नाम सामने आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed