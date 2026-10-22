मेरठ: लावड़ में डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर मौत; शव मोर्चरी भेजने पर 2 घंटे हंगामा, बेटे को भी चोट

मेरठ के लावड़ कस्बे में बृहस्पतिवार को कंकरीट से भरे डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ सामान लेने बाजार जा रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बाइक का हैंडल डंपर से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और पीछे बैठी महिला डंपर के पहिये के नीचे आ गई।हादसे में महिला के बेटे को भी मामूली चोट आई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा तो परिजन उसे वापस मंगवाने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने डंपर के आगे बैठकर विरोध किया। करीब दो घंटे तक हंगामा चला, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया।

कंकरीट से भरे डंपर की चपेट में आई महिला

दौराला थाना क्षेत्र के पनवाड़ी गांव निवासी धीर सिंह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सुनीता (32) बृहस्पतिवार को अपने बेटे तरुण के साथ बाइक से लावड़ कस्बे में सामान लेने गई थीं। कस्बे के मुख्य बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने कंकरीट से भरे डंपर के पास से गुजरते समय तरुण की बाइक का हैंडल डंपर से टकरा गया।



हैंडल टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। बाइक पर पीछे बैठी सुनीता डंपर के नीचे आ गईं। डंपर का पहिया उनके ऊपर से गुजरने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा तरुण दूसरी तरफ गिर गया, जिससे उसे मामूली चोट आई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।



