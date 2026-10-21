सीलिंग-ध्वस्तीकरण मामला: अधिकारियों से भिड़े व्यापारी, जवाबों से असंतुष्ट; 15 नवंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी

शहर में संपत्तियों की सीलिंग और सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर व्यापारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति की ओर से हापुड़ रोड स्थित फेमस प्लाजा में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने अधिकारियों से सवाल-जवाब किए। व्यापारियों ने पूछा कि विभाग किस आधार पर कार्रवाई करेगा और संपत्तियों के वैध या अवैध होने का निर्धारण कैसे किया जा रहा है। बैठक में एमडीए की ओर से पहुंचे अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने सवालों के जवाब दिए, लेकिन व्यापारी संतुष्ट नहीं हुए। समिति की मांग के बावजूद कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद रविंद्र गुर्जर ने 24 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर अब 15 नवंबर को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।

विज्ञापन





सीलिंग और ध्वस्तीकरण पर व्यापारियों ने उठाए सवाल

संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति की बैठक हापुड़ रोड स्थित फेमस प्लाजा में हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मेरठ में जोन-ए की 16 हजार से अधिक संपत्तियों की सीलिंग और सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। विज्ञापन



बैठक में व्यापारियों ने अधिकारियों से पूछा कि विभाग किन मानकों के आधार पर संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि संपत्तियों के वैध और अवैध होने का निर्धारण किस प्रक्रिया से किया जा रहा है। व्यापारियों ने कार्रवाई के आधार और प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की। संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति की बैठक हापुड़ रोड स्थित फेमस प्लाजा में हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मेरठ में जोन-ए की 16 हजार से अधिक संपत्तियों की सीलिंग और सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई।बैठक में व्यापारियों ने अधिकारियों से पूछा कि विभाग किन मानकों के आधार पर संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि संपत्तियों के वैध और अवैध होने का निर्धारण किस प्रक्रिया से किया जा रहा है। व्यापारियों ने कार्रवाई के आधार और प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की।

विज्ञापन