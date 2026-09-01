हादसा: ड्यूटी पर जाते नगर पंचायतकर्मी की सड़क हादसे में मौत, दो साथी गंभीर घायल, कार पुलिस के कब्जे में

सामान लेने जाते समय कार ने मारी टक्कर

सुभम, संजय और मोहित तीनों बाइक से सामान लेने के लिए जा रहे थे। मसूरी के पास तेज गति से आई आई-10 कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुभम गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। संजय और मोहित भी गंभीर रूप से घायल हो गए।



स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल नजदीकी नर्सिंग होम पहुंचाने में मदद की। बाद में पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंचकर पुलिस कार्रवाई में भी सहयोग किया गया।



शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने सुभम के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में घायल दोनों युवकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल आई-10 कार को कब्जे में ले लिया है और हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।



हस्तिनापुर में शोक की लहर

सुभम की मौत की खबर हस्तिनापुर पहुंचते ही वाल्मीकि कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। नगर पंचायत और क्षेत्र के लोगों ने भी घटना पर दुख जताया।