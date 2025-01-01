{"_id":"6b0486adce89f54c450db552","slug":"meerut-motorcycle-collides-with-a-tractor-trolley-after-being-hit-by-a-speeding-scorpio-two-young-men-die-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई बाइक, दो युवकों की दर्दनाक मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में रोहटा रोड स्थित शोभापुर चौकी के पास सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कार्पियो ने पहले बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी बाइक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली से जा भिड़ी। इस दर्दनाक हादसे में दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही कंकरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। रो-रोकर उनका बुरा हाल था।

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जानी थाना क्षेत्र के अफजलपुर पावटी निवासी 25 वर्षीय मोहनीश और 24 वर्षीय शकील बाइक से रोहटा रोड की ओर आ रहे थे। शोभापुर चौकी के पास उनकी बाइक को एक स्कार्पियो ने टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर-ट्राली से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।



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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचित किया। परिजन जब मौके पर पहुंचे और युवकों के शव देखे तो चीख-पुकार मच गई। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि स्कार्पियो की साइड लगने के बाद बाइक ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे आ गई, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई।



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