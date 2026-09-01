मेरठ: लापता जेविंद्र का चौथे दिन सोती नदी में मिला शव, बाइक पहले ही नदी किनारे मिली थी, जांच में जुटी पुलिस

नदी किनारे मिली थी बाइक

रविवार को जेविंद्र की मोटरसाइकिल बामरोली गांव के समीप सोती नदी के किनारे मिल गई थी। बाइक मिलने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद पुलिस और परिवार के लोग लगातार जेविंद्र की तलाश में जुटे रहे।



रुपड़ा के जंगल में मिला शव

मंगलवार को परिजन और अन्य लोग सोती नदी व आसपास के जंगलों में तलाश कर रहे थे। इसी दौरान रुपड़ा के जंगल क्षेत्र में नदी में जेविंद्र का शव दिखाई दिया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। जेविंद्र किन परिस्थितियों में सोती नदी तक पहुंचे, इसकी भी जांच की जा रही है।