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घर से सोना चोरी होने की शिकायत पर शुरू हुई जांच

जानकारी के अनुसार, सर्राफा कारोबारी के कारीगर अब्दुल हफीज मलिक के घर से सोना चोरी होने की शिकायत पुलिस को मिली थी। पीड़ित कारीगर ने पुलिस को 350 ग्राम सोना चोरी होने की सूचना दी थी। शिकायत मिलने के बाद रेलवे रोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संदिग्ध कारीगरों की तलाश में जुट गई। विज्ञापन



पुलिस की जांच में बंगाली कारीगर हमीम रेहमान और सुशांत टुड्डू के फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास शुरू किए। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी मेरठ से बाहर निकल चुके हैं। विज्ञापन विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, सर्राफा कारोबारी के कारीगर अब्दुल हफीज मलिक के घर से सोना चोरी होने की शिकायत पुलिस को मिली थी। पीड़ित कारीगर ने पुलिस को 350 ग्राम सोना चोरी होने की सूचना दी थी। शिकायत मिलने के बाद रेलवे रोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संदिग्ध कारीगरों की तलाश में जुट गई।पुलिस की जांच में बंगाली कारीगर हमीम रेहमान और सुशांत टुड्डू के फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास शुरू किए। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी मेरठ से बाहर निकल चुके हैं।

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400 किलोमीटर दूर औरैया में ट्रेन से पकड़े गए आरोपी

रेलवे रोड पुलिस ने आरोपियों की तलाश में उनके परिजनों से भी संपर्क किया। पुलिस हमीम के पिता के संपर्क में आ गई थी। उनकी मदद से पुलिस को ट्रेन का नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली। इसके बाद पुलिस ने जीआरपी से संपर्क कर आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई।



दोनों आरोपी मेरठ से करीब 400 किलोमीटर दूर औरैया में ट्रेन से सफर कर रहे थे। रेलवे रोड पुलिस ने जीआरपी की मदद से ट्रेन में ही दोनों को पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने शहर से बाहर निकल चुके आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया।

178 ग्राम सोना बरामद, 10 घंटे में खुलासा

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पीड़ित कारीगर ने 350 ग्राम सोना चोरी होने की सूचना दी थी, जबकि उसकी डायरी में 178 ग्राम सोने का उल्लेख दर्ज था। पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई के दौरान 178 ग्राम सोना बरामद कर लिया।



एसएसपी के मुताबिक, पुलिस ने करीब 10 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा करते हुए चोरी का सोना बरामद कर लिया। आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने से लेकर ट्रेन में उनकी गिरफ्तारी तक रेलवे रोड पुलिस ने जीआरपी की मदद ली।



कारीगरों का वेरिफिकेशन नहीं कराने की बात आई सामने

इस मामले में सर्राफा कारोबारी की ओर से कारीगरों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जाना भी सामने आया है। सर्राफा कारोबार में कारीगरों की नियुक्ति और उनके सत्यापन को लेकर यह मामला महत्वपूर्ण है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार कारोबारी ने दोनों कारीगरों का वेरिफिकेशन नहीं कराया था।



पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामदगी की कार्रवाई की है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सर्राफा कारोबारी के यहां काम करने वाले कारीगर के घर से सोना चोरी करने के मामले में रेलवे रोड पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फरार बंगाली कारीगरों हमीम रेहमान और सुशांत टुड्डू को मेरठ से करीब 400 किलोमीटर दूर औरैया में ट्रेन से सफर के दौरान जीआरपी की मदद से पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से चोरी का 178 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, पुलिस ने करीब 10 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि सर्राफा कारोबारी ने कारीगरों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था।