मेरठ: 400 किलोमीटर दूर ट्रेन में पकड़े गए दो बंगाली कारीगर, 10 घंटे में चोरी का खुलासा; 178 ग्राम सोना बरामद
मेरठ में सर्राफा कारोबारी के कारीगर के घर से सोना चोरी के मामले में रेलवे रोड पुलिस ने दो बंगाली कारीगरों को 400 किलोमीटर दूर औरैया में ट्रेन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने 178 ग्राम सोना बरामद किया।
विस्तार
घर से सोना चोरी होने की शिकायत पर शुरू हुई जांच
जानकारी के अनुसार, सर्राफा कारोबारी के कारीगर अब्दुल हफीज मलिक के घर से सोना चोरी होने की शिकायत पुलिस को मिली थी। पीड़ित कारीगर ने पुलिस को 350 ग्राम सोना चोरी होने की सूचना दी थी। शिकायत मिलने के बाद रेलवे रोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संदिग्ध कारीगरों की तलाश में जुट गई।
पुलिस की जांच में बंगाली कारीगर हमीम रेहमान और सुशांत टुड्डू के फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास शुरू किए। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी मेरठ से बाहर निकल चुके हैं।
400 किलोमीटर दूर औरैया में ट्रेन से पकड़े गए आरोपी
रेलवे रोड पुलिस ने आरोपियों की तलाश में उनके परिजनों से भी संपर्क किया। पुलिस हमीम के पिता के संपर्क में आ गई थी। उनकी मदद से पुलिस को ट्रेन का नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली। इसके बाद पुलिस ने जीआरपी से संपर्क कर आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई।
दोनों आरोपी मेरठ से करीब 400 किलोमीटर दूर औरैया में ट्रेन से सफर कर रहे थे। रेलवे रोड पुलिस ने जीआरपी की मदद से ट्रेन में ही दोनों को पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने शहर से बाहर निकल चुके आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया।
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पीड़ित कारीगर ने 350 ग्राम सोना चोरी होने की सूचना दी थी, जबकि उसकी डायरी में 178 ग्राम सोने का उल्लेख दर्ज था। पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई के दौरान 178 ग्राम सोना बरामद कर लिया।
एसएसपी के मुताबिक, पुलिस ने करीब 10 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा करते हुए चोरी का सोना बरामद कर लिया। आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने से लेकर ट्रेन में उनकी गिरफ्तारी तक रेलवे रोड पुलिस ने जीआरपी की मदद ली।
कारीगरों का वेरिफिकेशन नहीं कराने की बात आई सामने
इस मामले में सर्राफा कारोबारी की ओर से कारीगरों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जाना भी सामने आया है। सर्राफा कारोबार में कारीगरों की नियुक्ति और उनके सत्यापन को लेकर यह मामला महत्वपूर्ण है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार कारोबारी ने दोनों कारीगरों का वेरिफिकेशन नहीं कराया था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामदगी की कार्रवाई की है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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