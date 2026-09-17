मेरठ: सफाई कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, लापरवाही का आरोप लगाकर पेपर मिल के सामने धरना

मेरठ के परतापुर क्षेत्र में मोहिउद्दीनपुर चौकी के पास स्थित पासवाडा पेपर मिल में बुधवार को सफाई कर्मचारी राहुल (26) की मौत हो गई। परिजनों ने मिल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना के बाद भी उन्हें तत्काल जानकारी नहीं दी गई और घटना को छिपाए रखा गया। इसी को लेकर बृहस्पतिवार को परिजनों ने पेपर मिल के सामने हंगामा किया और धरने पर बैठ गए।

घटना के तीन घंटे बाद दी जानकारी

मूल रूप से सरधना थाना क्षेत्र के इकड़ी गांव निवासी चंद्रपाल अपनी पत्नी सुनीता और बेटों राहुल व कुलदीप के साथ मोहिउद्दीनपुर की नई बस्ती में रहते हैं। राहुल के जीजा सुशील के अनुसार, पेपर मिल का सुपरवाइजर विकास राहुल को काम के लिए अपने साथ ले गया था। वहां राहुल की मौत हो गई।



परिजनों का आरोप है कि घटना के करीब तीन घंटे बाद उन्हें इसकी जानकारी दी गई। उनका यह भी कहना है कि मौत का कारण बताने में टालमटोल की गई। काफी दबाव डालने के बाद उन्हें बताया गया कि पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय राहुल गिर गया था।