मेरठ: अक्टूबर में घर लौटना था, उससे पहले सऊदी अरब से आई मौत की खबर; रियाद में कंटेनर चालक की मौत

मेरठ के सरधना में कालंद गांव निवासी साहिल त्यागी की सऊदी अरब के रियाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, साहिल करीब पांच वर्षों से रियाद में रहकर काम कर रहे थे और अक्टूबर में घर लौटने वाले थे। परिवार के लोग उनकी वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही हादसे की खबर पहुंच गई।

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परिजनों के अनुसार, रविवार सुबह रियाद लौटते समय साहिल के कंटेनर की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।साहिल की मौत के बाद परिजनों ने उनका शव भारत लाने के बजाय सऊदी अरब में ही दफनाने की अनुमति दे दी है। अब उनका दफीना रियाद में ही किया जाएगा।साहिल की मौत की खबर कालंद गांव पहुंचने के बाद शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों और ग्रामीणों ने घटना पर दुख जताया। परिवार के लोगों के मुताबिक, वे साहिल के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनके निधन की खबर से परिवार में मातम पसरा है।