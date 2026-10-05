Meerut News: मेरठ कॉलेज ने जीता शतरंज प्रतियोगिता का खिताब

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तीन खिलाड़ियों का विश्वविद्यालय टीम में चयनसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। डीएन कॉलेज गुलावठी में 3 और 4 अक्तूबर को आयोजित अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में मेरठ कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।टीम की सफलता के साथ गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, हर्ष कुमार और आदित्य कुमार सिंह का चयन विश्वविद्यालय की शतरंज टीम के लिए भी हुआ है। तीनों खिलाड़ी अब आगामी उत्तर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से ट्रायल और प्रशिक्षण शिविर के बाद छह खिलाड़ियों का चयन टीम में किया गया था। इनमें गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, हर्ष कुमार, आदित्य कुमार सिंह, इशांत, मोनू और वंश यादव शामिल रहे। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाते हुए टीम को चैंपियन बनाया।टीम मैनेजर डॉ. सुधीर मलिक ने बताया कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में एकजुट होकर बेहतर प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण शिविर में मिली तैयारी का खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में लाभ मिला। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय टीम में तीन खिलाड़ियों का चयन कॉलेज के लिए भी गौरव की बात है। मेरठ कॉलेज लौटने पर प्राचार्य प्रो. नीरज कुमार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने आगामी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।