मेरठ: बच्चे के पैर में बंधी जंजीर, खोलने के लिए छटपटाता दिख रहा, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू

मेरठ के सरधना क्षेत्र में सोमवार को सोशल मीडिया पर एक बच्चे के पैर में जंजीर बांधे जाने का 13 सेकेंड का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाएं पैर में जंजीर बंधी है और उस पर ताला लगा हुआ है। बच्चा जंजीर हटाने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को सरधना थाना क्षेत्र के खिर्वा जलालपुर का बताया जा रहा है।

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