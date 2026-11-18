{"_id":"6afd9777d87df152f401018c","slug":"meerut-body-of-a-young-man-found-in-a-temple-he-had-left-home-two-months-ago-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मंदिर में मिली युवक की लाश, दो माह पहले छोड़ दिया था घर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

खरखौदा में मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव धानौटा के सामने स्थित बाबा मोहनराम मंदिर में बुधवार सुबह एक युवक की लाश मिली। युवक करीब दो माह से मंदिर में रह रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक समेत कई कागजात मिले। इनके आधार पर युवक की पहचान विपिन पुत्र सोमपाल निवासी हाफिजपुर उबारकपुर, जिला हापुड़ के रूप में हुई। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दे दी है।

Trending Videos

ग्रामीणों के अनुसार, विपिन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह करीब दो माह से मंदिर में ही रह रहा था। गांव के लोग उसे खाने-पीने के लिए भोजन दे देते थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव पांची में उसकी बहन रहती है। पहले वह बहन के पास भी रहा था, लेकिन कई माह से बैग लेकर इधर-उधर घूम रहा था। वह दिन में आसपास के क्षेत्र में घूमता था और रात मंदिर या आसपास के जंगल में गुजारता था।



विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार सुबह जब ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां उसका शव पड़ा देखा। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों से उसकी पहचान होने पर परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम तक भी उसके परिजन मौके पर नहीं पहुंचे थे।

विज्ञापन