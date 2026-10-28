मौसम: दीपावली से पहले मेरठ-बागपत की हवा फिर खराब, AQI 240 के पार; अगले 24 घंटे राहत के आसार कम
दीपावली से पहले मेरठ का AQI 240 और बागपत का 248 दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है, जबकि मौसम में बदलाव से दो दिन बाद हवा सुधर सकती है।
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दीपावली से पहले मेरठ और बागपत की हवा एक बार फिर खराब होने लगी है। बुधवार सुबह मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 240 और बागपत का 248 दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों के चलते अगले 24 घंटे में राहत मिलने की संभावना कम है। हालांकि, आगामी दो दिनों में हवा की गति बढ़ने और मौसम में बदलाव से प्रदूषण का स्तर घट सकता है।
मेरठ और बागपत में फिर बढ़ा प्रदूषण
दीपावली से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। बुधवार सुबह दिन निकलते ही मेरठ और बागपत में एक्यूआई 240 के पार दर्ज किया गया। मेरठ का एक्यूआई 240 रहा, जबकि बागपत में यह 248 तक पहुंच गया।
पिछले कुछ दिनों से दोनों जिलों में हवा की गुणवत्ता में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीच में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। त्योहार से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है।
अगले 24 घंटे राहत की उम्मीद कम
मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले 24 घंटे में प्रदूषण के स्तर में विशेष सुधार की संभावना कम है। इस दौरान एक्यूआई में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हवा की गति कम रहने पर प्रदूषक कण वातावरण में अधिक समय तक बने रह सकते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होगी।
हालांकि, आगामी दो दिनों में मौसम का रुख बदलने और हवा की रफ्तार बढ़ने पर प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की उम्मीद है। तेज हवा वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद कर सकती है। राहत कितनी मिलेगी, यह वास्तविक मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
प्रदूषण बढ़ने के बीच बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खराब हवा में लंबे समय तक बाहर रहने और खुले स्थानों पर व्यायाम करने से बचना चाहिए। जरूरी होने पर बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है।
आंखों में जलन, लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी या सीने में जकड़न जैसे लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है।
प्रदूषण से बचाव के लिए क्या करें
-सुबह और शाम हवा खराब होने पर खुले में व्यायाम करने से बचें।
-जरूरी होने पर बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क पहनें।
-बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने दें।
-घर के आसपास धूल उड़ने से रोकें और कूड़ा या सूखी पत्तियां न जलाएं।
-सांस लेने में परेशानी या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें।
-दीपावली के दौरान आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए भी सावधानी जरूरी है। फिलहाल मेरठ और बागपत में हवा की गुणवत्ता में सुधार मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।