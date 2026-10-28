मौसम: दीपावली से पहले मेरठ-बागपत की हवा फिर खराब, AQI 240 के पार; अगले 24 घंटे राहत के आसार कम

दीपावली से पहले मेरठ और बागपत की हवा एक बार फिर खराब होने लगी है। बुधवार सुबह मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 240 और बागपत का 248 दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों के चलते अगले 24 घंटे में राहत मिलने की संभावना कम है। हालांकि, आगामी दो दिनों में हवा की गति बढ़ने और मौसम में बदलाव से प्रदूषण का स्तर घट सकता है।

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मेरठ और बागपत में फिर बढ़ा प्रदूषण

दीपावली से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। बुधवार सुबह दिन निकलते ही मेरठ और बागपत में एक्यूआई 240 के पार दर्ज किया गया। मेरठ का एक्यूआई 240 रहा, जबकि बागपत में यह 248 तक पहुंच गया। विज्ञापन



पिछले कुछ दिनों से दोनों जिलों में हवा की गुणवत्ता में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीच में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। त्योहार से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। दीपावली से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। बुधवार सुबह दिन निकलते ही मेरठ और बागपत में एक्यूआई 240 के पार दर्ज किया गया। मेरठ का एक्यूआई 240 रहा, जबकि बागपत में यह 248 तक पहुंच गया।पिछले कुछ दिनों से दोनों जिलों में हवा की गुणवत्ता में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीच में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। त्योहार से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है।

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