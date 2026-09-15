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मेरठ: पीएम आवास योजना की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 6 हजार की रिश्वत, आवास विकास का कर्मचारी गिरफ्तार

Tue, 15 Sep 2026 01:31 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 15 Sep 2026 01:31 PM IST
सार

मेरठ में एंटी करप्शन यूनिट ने आवास विकास के आउटसोर्सिंग कर्मचारी अभिनव शर्मा को 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।

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Meerut: Awas Vikas Outsourced Employee Arrested for Taking rs6,000 Bribe
आरोपी कर्मचारी सफेद कमीज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में एंटी करप्शन यूनिट ने आवास विकास के एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को छह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अभिनव शर्मा के रूप में हुई है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के आवंटन की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।

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फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर मांगे छह हजार
कीनानगर निवासी रंजना के मुताबिक वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान निकला था। इसके लिए वह करीब 76 हजार रुपये जमा कर चुकी थीं। आरोप है कि आवास विकास में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी अभिनव शर्मा फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर छह हजार रुपये की मांग कर रहा था।

यह भी पढ़ें: सौरभ हत्याकांड: बचाव पक्ष की दलील, चश्मदीद गवाह नहीं होने का हवाला; अब अभियोजन पक्ष देगा जवाब

रिश्वत लेते टीम ने पकड़ा
शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन यूनिट मेरठ ने कार्रवाई की। टीम ने आरोपी कर्मचारी को छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

आगे की कार्रवाई जारी
एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मामले में रिश्वत मांगने और लेने से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।

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