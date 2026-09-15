मेरठ: पीएम आवास योजना की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 6 हजार की रिश्वत, आवास विकास का कर्मचारी गिरफ्तार

मेरठ में एंटी करप्शन यूनिट ने आवास विकास के एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को छह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अभिनव शर्मा के रूप में हुई है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के आवंटन की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।

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