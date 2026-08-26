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सियासत: अतुल प्रधान ने हटवाए विवादित पोस्टर, कहा-‘महंगाई और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पोस्टरबाजी’

Wed, 26 Aug 2026 03:10 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 26 Aug 2026 03:10 PM IST
सार

मेरठ साउथ स्टेशन के पास अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगाए जाने पर विधायक अतुल प्रधान ने विरोध किया और कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर हटवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पोस्टरबाजी की जा रही है।

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Meerut: Atul Pradhan Removes Controversial Akhilesh Yadav Posters, Targets BJP Over Inflation and Public Issue
सपा विधायक अतुल प्रधान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। परतापुर थाना क्षेत्र के मेरठ साउथ स्टेशन के पास दिल्ली रोड किनारे लगाए गए पोस्टर को लेकर सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कड़ी आपत्ति जताई। वह कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पोस्टर हटवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की पोस्टरबाजी की जा रही है।

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कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे अतुल प्रधान
अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिलने पर सरधना विधायक अतुल प्रधान मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सड़क किनारे लगे पोस्टर हटवाए और पूरे मामले पर नाराजगी जताई।

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यह भी पढ़ें: यूपी: सड़क पर पहुंची 'चवन्नी से रुपया' की सियासत, बागपत में अखिलेश यादव के खिलाफ लगे आपत्तिजनक पोस्टर
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बोले- भाजपाइयों के पास और कोई काम नहीं
अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि भाजपाइयों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, किसानों की परेशानियों और छात्रों के पेपर लीक जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पोस्टरबाजी की जा रही है।

प्रशासन से पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग
विधायक ने प्रशासन से मांग की कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।

नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल
अतुल प्रधान ने कहा कि यदि सरकार के इशारे पर नगर निगम ने ये पोस्टर लगवाए हैं तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा होने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता शहर की किसी गली और मोहल्ले को नहीं छोड़ेंगे और वहां भी पोस्टर लगाए जाएंगे।

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