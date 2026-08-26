सियासत: अतुल प्रधान ने हटवाए विवादित पोस्टर, कहा-‘महंगाई और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पोस्टरबाजी’

बोले- भाजपाइयों के पास और कोई काम नहीं

अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि भाजपाइयों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, किसानों की परेशानियों और छात्रों के पेपर लीक जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पोस्टरबाजी की जा रही है।



प्रशासन से पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग

विधायक ने प्रशासन से मांग की कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।



नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल

अतुल प्रधान ने कहा कि यदि सरकार के इशारे पर नगर निगम ने ये पोस्टर लगवाए हैं तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा होने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता शहर की किसी गली और मोहल्ले को नहीं छोड़ेंगे और वहां भी पोस्टर लगाए जाएंगे।