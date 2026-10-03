Meerut News: मलयेशिया में प्रतिभा दिखाएंगे मेरठ के एथलीट विवेक राणा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:34 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:34 PM IST
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मेरठ। प्रथम एशिया पेसिफिक डीफ मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन तीन से 10 अक्तूबर तक मलयेशिया में किया जा रहा है। इसमें मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले एथलीट विवेक राणा भी प्रतिभाग करेंगे। उनका चयन भारतीय डीफ एथलेटिक्स टीम में हुआ है। विवेक इससे पहले 2025 में टोक्यो में आयोजित डीफ ओलंपिक खेलों में भी प्रतिभाग कर चुके हैं। उनके चयन पर यहां कोच गौरव त्यागी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव और जिला पैरा संघ के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने भी विवेक को शुभकामनाएं दीं। संवाद
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