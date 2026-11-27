असिस्टेंट प्रोफेसर का आरोप है कि डीन और विभागाध्यक्ष ने उनका मोबाइल फोन छीनकर उसमें मौजूद देवी-देवताओं के फोटो और वीडियो जबरन डिलीट कर दिए। महिला ने आरोप लगाया कि दोनों मिलकर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और उनका मोबाइल छीनकर फोटो-वीडियो हटाते हैं।

मेरठ के गंगानगर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर ने बीफार्मा के डीन और विभागाध्यक्ष पर मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत की और कार्यस्थल पर सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार दिलाने की मांग की। एसपी देहात ने मामला संज्ञान में आने की बात कहते हुए जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

यौन उत्पीड़न के लिए दबाव बनाने का भी आरोप

महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने डीन और एचओडी पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने डीएम कार्यालय में शिकायत देकर कहा कि किसी कर्मचारी को नौकरी बचाने के लिए यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, धमकियां या धार्मिक भावनाओं के अपमान को सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यस्थल पर सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार सुनिश्चित कराने की मांग की।



डीन ने आरोपों को बताया निराधार

डीन ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कक्षा में पढ़ाई के प्रति लापरवाही कर रही थीं। इस संबंध में उनसे ईमेल के जरिये जवाब मांगा गया है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।