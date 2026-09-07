Meerut News: अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने के लिए मेडा का सर्वे जारी
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:52 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:52 PM IST
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। सेंट्रल मार्केट में कार्रवाई के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने शहर के अन्य इलाकों में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। मेडा की एक टीम शहर के मुख्य मार्गों व प्रमुख क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को चिह्नित करने के लिए सर्वे करने में लगी है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
प्रवर्तन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मेडा की टीम शहर के प्रमुख मार्गों पर संपत्तियों का सर्वे कर रही है। बेगमपुल से शास्त्रीनगर तक करीब 10 हजार संपत्तियों का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण की जांच की जा रही है। आवासीय में व्यावसायिक गतिविधि, स्वीकृत सीमा से अधिक निर्माण और अतिक्रमण भी जांच के दायरे में हैं। बिना मानचित्र स्वीकृति वाले निर्माणों का भी सत्यापन होगा।
-- -- ---
विज्ञापन
मेरठ। सेंट्रल मार्केट में कार्रवाई के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने शहर के अन्य इलाकों में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। मेडा की एक टीम शहर के मुख्य मार्गों व प्रमुख क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को चिह्नित करने के लिए सर्वे करने में लगी है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
प्रवर्तन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मेडा की टीम शहर के प्रमुख मार्गों पर संपत्तियों का सर्वे कर रही है। बेगमपुल से शास्त्रीनगर तक करीब 10 हजार संपत्तियों का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण की जांच की जा रही है। आवासीय में व्यावसायिक गतिविधि, स्वीकृत सीमा से अधिक निर्माण और अतिक्रमण भी जांच के दायरे में हैं। बिना मानचित्र स्वीकृति वाले निर्माणों का भी सत्यापन होगा।
विज्ञापन