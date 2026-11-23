Meerut News: एमडीपीएस ने जीता यूनाइटेड वॉरियर कराटे कप
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:18 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:18 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। द यूनाइटेड वॉरियर कप ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन सूरजकुंड स्थित स्पोर्ट्स बड्डी बैडमिंटन हॉल में किया गया। इसमें एमडीपीएस एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन कर प्रतियोगिता अपने नाम की। एकेडमी के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया।
इसमें जूनियर गर्ल्स वर्ग में अवनी अवनी शर्मा, कनक सिंह, वेदांशी शर्मा, अंशिका शर्मा, आयुषी राणा, भूमिका शर्मा, सिद्धि तोमर, मानवी तोमर, वेदांशी काजला, निया कसाना ने स्वर्ण पदक जीता। माही राणा, प्राप्ति तोमर, अनामिका सैनी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। जूनियर पुरुष वर्ग में काव्यांश तोमर, प्रखर सैनी, भव्य काजला ने स्वर्ण पदक। सीनियर बॉयज में नक्श ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। शुभम ने रजत पदक प्राप्त किया। इस मौके पर एमडीपीएस के प्रधानाचार्य तरुण तोमर ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। द यूनाइटेड वॉरियर कप ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन सूरजकुंड स्थित स्पोर्ट्स बड्डी बैडमिंटन हॉल में किया गया। इसमें एमडीपीएस एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन कर प्रतियोगिता अपने नाम की। एकेडमी के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया।
इसमें जूनियर गर्ल्स वर्ग में अवनी अवनी शर्मा, कनक सिंह, वेदांशी शर्मा, अंशिका शर्मा, आयुषी राणा, भूमिका शर्मा, सिद्धि तोमर, मानवी तोमर, वेदांशी काजला, निया कसाना ने स्वर्ण पदक जीता। माही राणा, प्राप्ति तोमर, अनामिका सैनी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। जूनियर पुरुष वर्ग में काव्यांश तोमर, प्रखर सैनी, भव्य काजला ने स्वर्ण पदक। सीनियर बॉयज में नक्श ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। शुभम ने रजत पदक प्राप्त किया। इस मौके पर एमडीपीएस के प्रधानाचार्य तरुण तोमर ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी।
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