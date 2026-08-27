Meerut News: राखी पर बाजार गुलजार, पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान

विज्ञापन

मवाना। राखी पर बाजार रहा गुलजार, राखी और उपहार आदि के खरीदारों भीड़ रही। बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया।रक्षा बंधन के पावन पर्व के मद्देनजर शहर के बाजारों में भारी चहल-पहल और रौनक देखने को मिली। त्योहार की खरीदारी के लिए सुबह से ही मुख्य बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कपड़ा दुकानों, मिठाई की दुकानों और विशेषकर राखी के स्टॉलों पर महिलाओं और बच्चों की जबरदस्त भीड़ रही। भीड़भाड़ के कारण शहर के प्रमुख मार्गों और बाजार वाले इलाकों में रह-रहकर जाम जैसी स्थिति भी बनती रही।वहीं, त्योहार के अवसर पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। भीड़ वाले संवेदनशील इलाकों में पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। चौराहे और प्रमुख चौकियों पर दोपहिया वाहनों, विशेषकर संदिग्ध रूप से घूम रहे बाइक सवारों की रोक-टोक कर जांच की गई। पुलिस कर्मियों ने चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और हेलमेट आदि की बारीकी से पड़ताल की। चेकिंग के दौरान जिन वाहन चालकों के पास मौके पर पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले या जिन्होंने मामूली यातायात नियमों का उल्लंघन किया था, उन्हें पुलिस ने त्योहार के माहौल को ध्यान में रखते हुए सख्त हिदायत और चेतावनी देकर छोड़ दिया।पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और लोगों से अपील की कि वे त्योहार की खुशियों के बीच यातायात नियमों का पालन करें और शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें।