Meerut News: कबड्डी में मानपुर का दबदबा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमाछरा। ब्लॉक क्षेत्र स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय मानपुर परिसर में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खो-खो प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय कायस्थ बढडा के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रधानाध्यापक रोहताश कुमार, ब्लॉक पीटीआई रेनू रानी, मोहम्मद इरफान, मनीषा शर्मा, मिथिलेश कुमारी, नीलम कुमारी, चंद्रशेखर शर्मा आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर की। प्रतियोगिता में मानपुर, कायस्थ बढडा, शाहकुलीपुर, मुबारिकपुर और लुत्फुल्लापुर बक्सर के छात्र-छात्राओं भाग लिया।कबड्डी प्रतियोगिता में जूनियर व प्राथमिक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय मानपुर का दबदबा रहा। इस दौरान लु-बक्सर के बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति अनुशासन के साथ सभी का दिल जीतते हुए पीटी तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की ट्रॉफी अपने नाम की। कार्यक्रम के समापन में विजयी टीमों व प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।