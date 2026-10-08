फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Manpur's dominance in Kabaddi

Meerut News: कबड्डी में मानपुर का दबदबा

Thu, 08 Oct 2026 08:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 08 Oct 2026 08:43 PM IST
विज्ञापन
Manpur's dominance in Kabaddi
न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
माछरा। ब्लॉक क्षेत्र स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय मानपुर परिसर में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खो-खो प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय कायस्थ बढडा के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रधानाध्यापक रोहताश कुमार, ब्लॉक पीटीआई रेनू रानी, मोहम्मद इरफान, मनीषा शर्मा, मिथिलेश कुमारी, नीलम कुमारी, चंद्रशेखर शर्मा आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर की। प्रतियोगिता में मानपुर, कायस्थ बढडा, शाहकुलीपुर, मुबारिकपुर और लुत्फुल्लापुर बक्सर के छात्र-छात्राओं भाग लिया।
विज्ञापन

कबड्डी प्रतियोगिता में जूनियर व प्राथमिक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय मानपुर का दबदबा रहा। इस दौरान लु-बक्सर के बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति अनुशासन के साथ सभी का दिल जीतते हुए पीटी तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की ट्रॉफी अपने नाम की। कार्यक्रम के समापन में विजयी टीमों व प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed