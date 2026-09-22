Meerut News: पत्नी ताने मारती थी गला घोंटकर मार दिया, आरोपी को जेल भेजा

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र के फतेहल्लापुर में पत्नी शाइस्ता की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पति चांद मोहम्मद को मंगलवार को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वारादत को अंजाम देने के बाद आरोपी फतेहल्लापुर चौकी पहुंचा था। पूछताछ में आरोपी बोला दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था। पत्नी ताने मारने लगी थी।फतेहउल्लापुर के चौड़ा खड़ंजा निवासी सोनू ने लोहियानगर थाने पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बहन शाइस्ता की शादी छह वर्ष पहले परीक्षितगढ़ के ऐंची खुर्द निवासी चांद मोहम्मद से हुई थी। एक वर्ष से दंपती फतेहउल्लापुर में ही किराए के मकान में रह रहा था। वह मजदूरी करता था। सोनू के अनुसार, शादी के बाद से चांद दहेज को लेकर उत्पीड़न करता था। दहेज को लेकर अक्सर दंपती के बीच विवाद रहता था। सोमवार सुबह दोनों के बीच विवाद हो गया था। पति ने पहले महिला के साथ मारपीट की थी। बाद में आरोपी ने पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। महिला की हत्या करने के बाद आरोपी चौकी पहुंच गया था। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया हैै।