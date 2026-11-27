रोटी पर थूकने का आरोप: वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, तंदूर पर काम करने वाला गिरफ्तार
मेरठ के महलका गांव के होटल में रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मुस्तकीम को गिरफ्तार किया। होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है।
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मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के महलका गांव के एक होटल में रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कर तंदूर पर काम करने वाले मुस्तकीम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों की भीड़ होटल पर जुट गई थी।
वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों का हंगामा
सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि महलका गांव निवासी आमिर गांव में होटल चलाता है। वहां गांव का ही मुस्तकीम तंदूर पर रोटी बनाने का काम करता है। पुलिस के अनुसार, मुस्तकीम के रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो क्षेत्र के लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो सामने आने के बाद काफी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया।
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प्राथमिकी दर्ज, मुस्तकीम गिरफ्तार
पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर फलावदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मुस्तकीम को गिरफ्तार कर लिया। मामले में होटल मालिक आमिर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही ने आरोपी मुस्तकीम और होटल मालिक आमिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला
मेरठ में इससे पहले भी रोटी बनाते समय थूकने के आरोप से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। मेडिकल थाना क्षेत्र में लिसाड़ी गेट निवासी नौशाद को भी रोटी बनाते समय थूकने के आरोप में पकड़ा गया था। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।