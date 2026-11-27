प्राथमिकी दर्ज, मुस्तकीम गिरफ्तार

पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर फलावदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मुस्तकीम को गिरफ्तार कर लिया। मामले में होटल मालिक आमिर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही ने आरोपी मुस्तकीम और होटल मालिक आमिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।



पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

मेरठ में इससे पहले भी रोटी बनाते समय थूकने के आरोप से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। मेडिकल थाना क्षेत्र में लिसाड़ी गेट निवासी नौशाद को भी रोटी बनाते समय थूकने के आरोप में पकड़ा गया था। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।