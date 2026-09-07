फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Lumpy Virus Havoc: Five cattle die in 10 days in Niloha; livestock owners concerned.

लंपी का कहर : निलोहा में 10 दिन में पांच गोवंशों की मौत, पशुपालक चिंतित

Mon, 07 Sep 2026 07:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:15 PM IST
विज्ञापन
Lumpy Virus Havoc: Five cattle die in 10 days in Niloha; livestock owners concerned.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। गांव निलोहा में लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे बीते दस दिनों के भीतर पांच गोवंशों की मौत हो चुकी है। बीमारी के बढ़ते प्रसार से क्षेत्र के पशुपालक डर और आर्थिक संकट के साए में हैं।
गांव निवासी विक्रम, धर्मवीर, ऋषि पाल, कृष्ण और संजय के पशु इस जानलेवा बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि उम्मेद और कपिल समेत कई अन्य ग्रामीणों के मवेशी भी इसकी चपेट में आकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पशुपालकों ने बदहवास स्थिति में पशु चिकित्सा विभाग से गांव में तुरंत व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने और राहत सामग्री मुहैया कराने की गुहार लगाई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पशुधन प्रसार अधिकारी सोनू धामा का कहना है कि विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में मुस्तैद है।
विज्ञापन

गांव भैंसा और निलोहा में अब तक करीब 700 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। संक्रमित मवेशियों का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और जल्द ही बीमारी पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed