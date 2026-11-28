Meerut News: आज निकलेगी भगवान परशुराम यात्रा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:26 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:26 PM IST
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मेरठ। शास्त्रीनगर सेक्टर चार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में युवा ब्राह्मण समाज सेवा समिति के सहयोग से भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम किया गया। रविवार को सुबह 11 बजे भगवान परशुराम की यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर प्रभारी पंडित सुभाष शर्मा, अध्यक्ष अनुज कौशिक, संरक्षक अरविंद शर्मा, प्रशांत भारद्वाज, आशीष चौरासिया एडवोकेट, राहुल त्रिवेदी, मनोज शर्मा रहे। ब्यूरो
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