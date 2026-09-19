Meerut News: एलआईसी शाखा में अधिकारियों ने किया पौधरोपण
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 09:38 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 09:38 PM IST
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दौराला। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की मोदीपुरम शाखा अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान एडीएम काकुली कालरा, मंडल कार्यालय मेरठ सीनियर मैनेजर आशीष जुयाल, शाखा प्रबंधक प्रमोद सिंघल, आरपी भास्कर समेत शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया।
वरिष्ठ प्रबंधक आशीष जुयाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने सभी कर्मचारी साथियों से कम से कम दो-दो पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को पौधों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया।
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वरिष्ठ प्रबंधक आशीष जुयाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने सभी कर्मचारी साथियों से कम से कम दो-दो पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को पौधों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया।
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