विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और अब जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर अधिवक्ताओं में बेहद आक्रोश है । उनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह बेहद ही भेदभाव वाली रणनीति राजनीति केंद्र सरकार की है।उनका कहना है कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। विश्व की सबसे लंबी चली आ रही शनिवार की हड़ताल के होने और क्षेत्र की जनता को हजारों किलोमीटर की यात्रा कर न्याय के लिए भटकना केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है जो इस क्षेत्र की जनता के अधिकारों का हनन है।केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनुज शर्मा और महामंत्री परवेज आलम ने कहा कि भौगोलिक स्थिति, मुकदमों की संख्या, जनसंख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच सबसे पहले खोली जानी चाहिए, परंतु केंद्र सरकार इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रही है। कोल्हापुर और लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच लिए जाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा स्वयं लिया गया है जबकि इस क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव वाली राजनीति अपनाई जा रही है।उन्होंने केंद्र सरकार की इस दोगले रणनीति वाले चेहरे की निंदा करते हुए शीघ्र हाई कोर्ट बेंच की स्थापना किए जाने के लिए कठोर रणनीति बनाई जाने की बात कही है।जगन्नाथ मंदिर के प्रशासनिक कार्य में पुजारियों को हस्तक्षेप का अधिकार नहींसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रशासनिक कार्यों में पुजारियों को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने पुजारियों द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद पर आया है।पुजारी गणेश दास शर्मा और विष्णु दत्त शर्मा ने जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यायालय को बताया था कि उनके पूर्वज 120 वर्षों से मंदिर में पूजा का कार्य करते आ रहे हैं। वे भी वंशानुगत तरीके से कार्यरत हैं। हालांकि, उन्हें प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जा रहा था। इस विवाद के बाद न्यायालय अपर मजिस्ट्रेट सदर ने तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया था। जिला जज मिश्रा ने उच्च न्यायालय में दायर एक रिट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पुजारियों को तहसीलदार के रिसीवर किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।पुजारियों की याचिका खारिजन्यायालय ने अपर मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। जिला जज ने पुजारियों की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को निरस्त कर दिया। यह निर्णय मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को स्पष्ट करता है। पुजारियों का कार्य केवल पूजा-पाठ तक सीमित रहेगा।