Meerut News: हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए अधिवक्ता रहे न्यायिक कार्य से रहे विरत

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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को बार एसोसिएशन मवाना और मवाना सिविल बार एसोसिएशन द्वारा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।बुधवार को बार एसोसिएशन मवाना और मवाना सिविल बार एसोसिएशन की संयुक्त आम सभा सभागार कक्ष में हुई। अध्यक्षता संयुक्त रूप से श्रीबल्लभ एडवोकेट एवं राजेंद्र तोमर एडवोकेट व संचालन सचिव महमपाल सिंह एडवोकेट और नटवर राणा एडवोकेट द्वारा किया गया। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ (हाईकोर्ट बेंच) स्थापना की 50 वर्षों से चली आ रही न्यायसंगत मांग के समर्थन में बुधवार की हड़ताल को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।इसके तहत संयुक्त बार एसोसिएशन मवाना के अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए अदालती कार्यों से पूरी तरह विरत रहे। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह को सौंपकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन देने वालों में रघुकुल तिलक, विजय गंगपुरी, आकाश कामिल आदि काफी संख्या में रहे।