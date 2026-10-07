Meerut News: जाति प्रमाणपत्र नहीं बनने पर कोरी समाज ने तहसील में किया प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। जाति प्रमाणपत्र नहीं बनने से परेशान कोरी समाज के लोगों ने बुधवार को तहसील में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदन के बाद भी उनके प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। इससे सरकारी नौकरी, स्कूल-कॉलेज में दाखिले और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है।प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने एसडीएम उदित नारायण सेंगर से मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान की मांग की। एसडीएम ने मामले की जांच कर एक सप्ताह के भीतर समाधान कराने का आश्वासन दिया। समाज के लोगों ने बताया कि कोरी जाति के प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लगातार आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन वे जारी नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में कोरी समाज के लोगों के जाति प्रमाणपत्र बनाए जा रहे हैं, जबकि सरधना तहसील में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी विरोध प्रदर्शन के बाद जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया फिर से बंद हो गई।मुकेश कोरी ने बताया कि वह लगातार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। कुछ मामलों में लेखपालों की ओर से यह कहा जा रहा है कि राजस्व अभिलेखों में कोरी जाति दर्ज नहीं है। बुधवार को समाज के लोगों ने तहसील में प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और जाति प्रमाणपत्र जारी कराने की मांग की। इस दौरान मुकेश कुमार कोरी, ओमप्रकाश कोरी, देवेंद्र कुमार कोरी, लक्ष्मीचंद कोरी और जितेंद्र कोरी सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।