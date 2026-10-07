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Meerut News: स्कूटी खड़ी करने के विवाद में दो पक्षों में चाकू चले, एक घायल

Wed, 07 Oct 2026 11:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:43 PM IST
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Knives drawn in clash between two groups over parking a scooter; one injured.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। कोतवाली थाना क्षेत्र में हापुड़ चौराहे के पास बुधवार को दुकान के बाहर स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। हापुड़ चौराहा निवासी जुबैर के मुताबिक, उसके परिजन दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष का एक युवक वहां पहुंचा और दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी में लात मारने लगा। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो युवक से कहासुनी हो गई। फिर दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। जुबैर का आरोप है कि मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कराया और कुछ युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि पहले पक्ष ने ही विवाद शुरू किया था। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है।
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